غرق شخص في ترعة بإحدى قرى العدوة شمال المنيا

لقى شخص مصرعه غرقا في ترعة بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا وتم انتشال الجثة وإيداع الجثمان داخل المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاحتمالات سقوط أمطار وسيول طب المنيا يعقد لقاءه العلمي الثالث للسكتة الدماغية.. تفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث غرق لشخص بإحدى قرى مركز العدوة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أن الشخص في العقد الأول من عمره وسقط داخل ترعة القرية في أثناء اللهو بالقرب من منزله، ولم يتمكن أحد من إنقاذه فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال. headtopics.com

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