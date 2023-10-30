غرفة مواد البناء: حديث السيسي عن الصناعة وقضية فلسطين أعطى قوة دفع لزيادة الإنتاج

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 01:56 مشاركت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بالمعرض والملتقى الدولي الثاني للصناعة؛ الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة 300 شخصية من 37 دولة، ونظمه اتحاد الصناعات المصرية في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وعلى هامش فعاليات المعرض والمتلقى الدولي الثاني للصناعة، تفقد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير جناح غرفة صناعات مواد البناء وعقد لقاء مع أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأكد أحمد عبد الحميد، أن حرص الرئيس السيسي على حضور المعرض والمتلقى الدولي الثاني للصناعة وتفقده للصناعات الوطنية حمل العديد من الرسائل الإيجابية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال وعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالصناعة كما أعطى حافز ودفعة قوية للمصنعين والمنتجين في مواصلة مسيرة الإنتاج والمضي قدما نحو تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات. headtopics.com

وأضاف رئيس الغرفة، كما أن حديث الرئيس السيسي عن الأوضاع في غزة طمأن الشباب والصناع وتركت أثر في نفوس جموع المصريين بأن مصر دولة ذات سيادة ولن تمس كما أنها لن تتخلى عن القضية الفلسطينية ولن تتوانى في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين.

وأشاد عبد الحميد، بجهود وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير في الاستماع لمشاكل الصناعة وتسهيل الإجراءات وتوفير مستلزمات الانتاج الأمر الذي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لمصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة. headtopics.com

وأشار إلى أن القطاع الصناعي حقق نموا كبيرا خلال 8 سنوات بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ساهمت في زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل، كما شهدت الصادرات المصرية خلال هذه الفترة أعلى معدل لنمو الصادرات إلى 32.4 مليار دولار .

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