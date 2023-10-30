غرفة صناعة الجلود: الدولة حريصة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

وشهد الملتقى مشاركة 300 شخصية من 37 دولة، و ما يقرب من 350 شركة بالمعرض تمثل 18 قطاعا صناعياً.

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة شاركت في المعرض بجناح يضم عدد من الشركات العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعرض اخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر. وأكد أن حرص اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي على تنظيم الملتقى سنويا يستحق الثناء حيث يساعد ذلك على التقاء الصناع من كافة القطاعات في أكبر حدث سنوي يخص القطاع الصناعي لتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة وفرص نموها في ظل اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة والاستماع لرجال الصناعة خاصة وأن الدولة حريصة كل الحرص على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد السمالوطي أن مشاركة الوفود الأجنبية في الملتقى السنوي للصناعة سيكون له دورا كبيرا في جذب الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة .

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