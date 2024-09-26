غرامات استخراج بطاقة الرقم القومي في مصر

يقع الكثير من المواطنين في الغرامات التي تفرضها الحكومة ال مصر ية عند استخراج بطاقة الرقم القومي في حال عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم الغرامات المالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي. في حال عدم تجديد بطاقتك الرقم القومي في الموعد المحدد، فستخضع ل غرامة مالية.إذا لم تستخرج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ السن القانوني ، فستُفرض عليك غرامة .

الحفاظ على دقة البيانات: تساهم الغرامات في الحفاظ على دقة البيانات الموجودة في سجلات الأحوال المدنية.مكافحة الجرائم: تساعد بطاقة الرقم القومي في التعرف على هوية الأفراد، وبالتالي مكافحة الجرائم.

بطاقة رقم قومي غرامة مصر أحوال مدنية هوية

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