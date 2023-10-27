غدًا.. 'الصحفيين' توقع بروتوكول تعاون مع شركة تأمين طبي

توقّع نقابة الصحفيين، مُمثلة في لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، غدًا السبت، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التأمين الطبي.

وقال محمد الجارحي رئيس اللجنة، وعضو مجلس النقابة، إن هذه الشركة ستكون إضافة كبيرة لتطوير المنظومة الصحية بنقابة الصحفيين. ويعقب توقيع البروتوكول، نقاش مفتوح مع الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، حول المزايا التي ستقدّمها الشركة.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

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