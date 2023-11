غدا.. انطلاق معسكر منتخب الشابات استعدادا لمواجهة الكونغو

وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها فى كولومبيا العام المقبل. وأحرز أهداف المباراة، حالا مصطفى (3 أهداف)، وكاميليا شحاتة، ونورا خالد وحبيبة طارق (هدفين)، وحبيبة عصام، ويارا خالد، وحبيبة عمر، ونور عبد الواحد السيد.

وكانت مباراة الذهاب التي أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: منتخب الشابات يبدأ معسكره المغلق غدا استعدادا لمواجهة الكونغوينطلق غدا الجمعة معسكر منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لخوض مباراتين حاسمتين أمام الكونغو، في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: منتخب مصر للشابات يدخل معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة الكونغوقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات لكرة القدم تحت 20 عام، إقامة معسكر مغلق بداية من يوم 3 نوفمبر إستعدادًا لمواجهة الكونغو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: صن داونز يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى الأفريقى.. فيديووصل فريق صن داونز الجنوب أفريقي، إلى القاهرة، فى الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة نظيره الأهلى، فى الثامنة من مساء غدا الأربعاء

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لبيراميدز فى دورى Nileيدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز غدا الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من مسابقة دوري nile لهذا الموسم.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة سموحة بالدورييدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري غداً الخميس، معسكراً مغلقا استعدادا لمواجهة سموحة المقررة غدا الجمعة في منافسات الدوري العام.....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: منتخب الناشئات يستعد لمواجهة الكونغو في تصفيات الموندياليستعد منتخب مصر للناشئات لخوض مواجهة الكونغو، في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕