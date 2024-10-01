غارة إسرائيلية على فيلا شقيق الرئيس السوري الأسد قرب دمشق

دمشق استهدفت مسيرة قيل أنها إسرائيل ية بصواريخ شديدة الانفجار، مساء الأحد، مبنى سكني للفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر الأسد ، قرب بلدة يعفور في ريفويترأس الفرقة الرابعة اللواء ماهر الأسد ، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، أحد أهم شخصيات الجناح الإيراني في سوريا والمقرب من حزب الله اللبناني.، وإنه سيكون هدفا ل إسرائيل في حال نقل السلاح إلى لبنان.

واستهدفت الغارة الجزء السوري من المعبر، ومعبر جديدة يابوس يعرف أيضا بمعبر المصنع على الجانب اللبناني. وشهدت المنطقة في الأيام الأخيرة تصاعداً في التوترات، بعدما شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثف على معاقل حزب الله في لبنان.

سوريا إسرائيل ماهر الأسد غارة جوية دمشق

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