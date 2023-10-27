غارات مرعبة جوية وقصف مدفعي وبحري في غزة (فلسطين اليوم تويتـر).. استهدف جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح السبت، في غارات جوية وقصف مدفعي وبحري مناطق عديدة في قطاع غزة.ووصل في الساعات الأولى من صباح السبت، شهداء وجرحى لمستشفى الشفاء بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة بمحيط تضرب محيط مستشفتي الشفاء والإندونيسي، فضلًا عن قصف يستهدف مخيم البريج، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك في الوقت التي تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.وأكدت حركة حماس، أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، برًا وبحرًا وجوًا، على الأحياء السكنية؛ يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيدًا عن أعين الصحافة والعالم.

وطالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت:"نؤكّد أن شعبنا الفلسطيني الصامد، لن ترهبه هذه السياسات الفاشية، ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي، ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقّنا في الحرية وتقرير المصير، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله".وشنت طائرات جيش الاحتلال، مساء الجمعة، هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع. headtopics.com

وأكدت فضائية سكاي نيوز عربية، أن المقاتلات الإسرائيلية تغير على قطاع غزة بكثافة، في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.وبحسب"فوكس نيوز":"الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا.. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

وقال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، فيما دعا سكان مدينة غزة للتحرك جنوبا، مؤكدًا مستعدون على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل. ملتزمون بمهمة وطنية هي إعادة الرهائن، وأنه في الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة. ويشن سلاح الجو هجوما واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية، بشكل ملحوظ للغاية.وبدأت ضربات الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي وكانت لا تزال متواصلة بعد ساعة على ذلك. headtopics.com

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