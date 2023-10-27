غارات إسرائيلية على محيطي مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي في غزة

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن في الوقت الراهن ضربات جوية عنيفة على محيطي مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي ومخيم البريج في قطاع غزة.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إن المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها في غزة ومع المرافق الصحية وبقية شركائها بالمجال الإنساني هناك. وأضاف جيبريسوس في حسابه على منصة"إكس":"هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم، ومن المخاطر الصحية المباشرة على المرضى".

غزة تتعرض لـمحـرقة.. وتحرك عاجل من البيت الأبيض.. و«بكري» يوجّه طلبا عاجلا للدول العربية| أخبار التوك شو مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر للإبادة في قطاع غزة وحثّ مدير المنظمة على توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل. headtopics.com

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سقوط 14 فرداً من أطقمها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الحرب الدائرة في غزة. وقالت الوكالة في بيان إن إجمالي عدد ضحاياها ارتفع بذلك إلى 53 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري.

استشهاد نحو 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزةاستشهاد نحو 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على قطاع غزة.. وسقوط عشرات الشهداء والجرحىغارات إسرائيلية تستهدف منازل المواطنين والبنية التحتية في شمال ووسط وجنوب غزة. اقرأ أكثر ⮕

بعد 'المعمداني'.. كيف يمهد الاحتلال لمجزرة جديدة في مستشفى الشفاء بغزة؟تصريحات إسرائيلية تشير إلى استخدام حماس لمستشفى الشفاء في قطاع غزة بشكل عسكري، تمهد لوقوع كارثة أخرى داخل القطاع الصحي في فلسطين بعد جريمة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين. اقرأ أكثر ⮕

'ذريعة لاستهدافها'.. جيش الاحتلال: قيادة حماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزةذريعة لاستهدافها جيش الاحتلال قيادة حماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إسرائيلي تشن غارات على محيطي مستشفيي الشفاء والإندونيسيأعلن الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتليه وقوات الاحتلال الصهيوني في مواقع داخل قطاع اقرأ أكثر ⮕

الصحة في غزة: لم يتبق أي مستشفى في القطاع قادر على تقديم خدماتهالصحة في غزة لم يتبق أي مستشفى في القطاع قادر على تقديم خدماته | مصراوى اقرأ أكثر ⮕