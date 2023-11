غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وأَضافت أن طائرات الاحتلال الحربية ومدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة.وقصفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه.

