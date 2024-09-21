عين برونو ريتيللو وزيرًا للداخلية في فرنسا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تم تعيين زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي برونو ريتيللو وزيراً للداخلية، اليوم السبت، بعد أسابيع من المفاوضات والمشاورات.

وكان برونو ريتيللو عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي والرجل القوي في مجلس النواب، ويتبع بشكل ملحوظ نفس خط رئيس الوزراء في مسائل الهجرة والأمن ونهجه السياسي. وشارك برونو ريتيللو بشكل كبير في صياغة النسخة المشددة والمعتمدة من قانون الهجرة في نهاية عام 2023، قبل أن تخضع مساهمات مجموعته للرقابة إلى حد كبير من قبل المجلس الدستوري. وقال في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لحزب الجمهوريون :"لقد فقدت الدولة السيطرة". وأوضح أنها"لم تعد قادرة على تطبيق قوانينها، وحماية من يخدمونها، واحتواء الهجرة غير المنضبطة، والسيطرة على المناطق التي تطلق فيها أسلحة الحرب، ولا تأمين سجونها".

فرنسا وزارة الداخلية برونو ريتيللو حكومة يمينية الإسلام

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