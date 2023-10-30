عيشها بفرحة الحلقة 6.. هانى عادل يعترف بحبه لـ هبة مجدى

" عن كتاب "55 مشكلة حب" للكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمود، والذى يتم عرضه على قناة ON، صدمة عالية (نور إيهاب) بعدما شاهدت خطيبها أحمد يجلس في الكافيه مع صديقة أجنبية رغم اخباره لها بأنه خارج القاهرة، وتضطر لمغادرة الكافيه مع شقيقتها يسر (هبة مجدى) وترك هادى نصار (هانى عادل).

نيفين (رانيا منصور) تدخل في مشادة كلامية مع زينة (نينا المغربى) التي تواجدت في الكرافان الخاص بهادى نصار من اجل مراجعة المشاهد معه ليضطرا لمغادرة الكرافان، وفى نفس الوقت تتغير يسر في معاملتها مع هادى نصار رغم محاولته الدائمة التقرب منها ولكنها تخبره بأنها ليس لديها نية في خوض تجربة عاطفية جديدة.

يخبر هادى والدته بأنه محتار ما بين زينة الممثلة معه وقتاة أخرى يشعر ناحيتها بمشاعر، فيما بدأت مشاعر الغيرة تظهر على يسر بعدما شاهدته يجلس مع زينة ونيفين داخل اللوكيشن، ولكن هادى يفاجئها ويخبرها بمشاعره تجاها وأنه يحبها. headtopics.com

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10... headtopics.com

مسلسل عيشها بفرحة الحلقة 6.. هاني عادل يعترف بحبه لـ هبة مجديبدأت الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة بذهاب يسر وعلياء مع هادي إلى إحدى الكافيهات واكتشاف علياء خيانة أحمد لها وعادت للمنزل هي ويسر وظلت تبكي وهي تروي لوالدتهما ووجهت لها يسر النصيحة بعدم الحزن على أمثاله، وانفعلت زينة على خبيرة التجميل الخاصة ومديرة اعمالها بسبب رفض هادي خروجه معها، وارسل هادي... اقرأ أكثر ⮕

عيشها بفرحة الحلقة 6 .. هاني عادل يعترف بحبه لـ هبة مجديعرضت الحلقة السادسة من حكاية “ عيشها بفرحة ” احدث حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب ” الماخوذ عن كتاب للراحل مصطفي محمود ، والذي يحمل نفس الاسم . اقرأ أكثر ⮕

هاني عادل يعترف بحبه لهبة مجدي.. تفاصيل الحلقة السادسة من حكاية «عيشها بفرحة»عرضت قناة on tv، الحلقة السادسة من مسلسل حكاية 'عيشها بفرحة'، ومن خلال إحدى المنصات الالكترونية، وهو من بطولة الفنانة هبة مجدي، وهاني عادل. اقرأ أكثر ⮕

بعد مسلسل عيشها بفرحة.. عصام الوريث يعلن دعمه ذوي الهممأعلن مصمم الأكشن عصام الوريث دعمه لذوي الهمم، بعد مشاهدته لمسلسل «عيشها بفرحة»، بطولة هبة مجدي. اقرأ أكثر ⮕

الحلقة الـ 6 من مسلسل 'عيشها بفرحة' تتصدر مواقع التواصل الإجتماعيتصدرت الحلقة السادسة من مسلسل 'عيشها بفرحة' من مسلسل '55 مشكلة حب' تريند مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد عقب عرضها مباشرة، وقد شهدت الحلقة الـ 6 العديد من الأحداث كان من أهمها اعتراف هاني عادل بحبه لـ هبة مجدي. اقرأ أكثر ⮕

عمرو محمود ياسين يحتفي بتصدر حكاية «عيشها بفرحة» الأكثر مشاهدة في مصراحتفى المؤلف عمرو محمود ياسين عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات إنستجرام، بتصدر حكاية «عيشها بفرحة» قائمة المسلسلات الأكثر مشاهده في مصر. اقرأ أكثر ⮕