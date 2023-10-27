عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوق

وأوضح"عبدالهادي"، في بيان له، أن الجهود المصرية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني في قضيته التي اعتبرتها القيادة السياسية أنها جزء لا يتجزأ من أولويات السياسة الخارجية المصرية على مدار عقود ماضية، ما زالت مستمرة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذ حياة الأبرياء من المدنيين أطفالًا ونساءً يتعرضون كل لحظة لفجعة الموت بسبب حملات الإبادة الجماعية التي تشنها عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل لحظة.

وطالب بضرورة تدخل سريع وعاجل للمجتمع الدولي وتطبيق العقوبات التي وردت في نصوص القوانين الدولية والمقررات الشرعية التي حرمت الإبادة الجماعية وسياسة فرض العقاب الجماعي على أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني بريء يعيش على أرضه.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

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