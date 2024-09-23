عودة رواد الفضاء الروس والأمريكي إلى الأرض بعد رحلة قياسية

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القطار الكهربائي الخفيف: إضافة لغة الإشارة داخل المحطات تجريبيا.. ومحتوى إرشادي مترجم بمحطة عدلي منصورتعليم الفيوم: واقعة ضبط مدير مدرسة في وضع مخل مع عاملة قيد التحقيقاتعاد ائدا الفضاء الروسيان اللذان حطما الرقم القياسي للبقاء في الفضاء، أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب ، ورائدة الفضاء الأمريكية تريسي دايسون إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية في مركبة الفضاء"سويوز" اليوم الاثنين.

وهبط الثلاثي على الأراضي الكازاخية في حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي .ورغم التوترات الجيوسياسية ، تواصل روسيا والولايات المتحدة التعاون في محطة الفضاء الدولية. وأمضى كونونينكو وتشوب 374 يوما في المدار الجوي - وهي أطول فترة يقضيها أي شخص على الإطلاق في محطة الفضاء الدولية خلال رحلة واحدة.وخلال إقامته في الفضاء ، حطم كونونينكو رقما قياسيا آخر: ، نظرا لأنها كانت المهمة الخامسة له ، فقد أمضى الرجل البالغ من العمر 60 عاما وقتا في الفضاء أطول من أي شخص آخر، حيث أنه الشخص الوحيد الذي أمضى أكثر من 1000 يوم في الفضاء.أما بالنسبة للمهمة الحالية ، فقد وصلت إلي محطة الفضاء الدولية منذ مارس – أي بقيت على متنها أكثر من 180 يوما.

رواد الفضاء محطة الفضاء الدولية أوليج كونونينكو نيكولاي تشوب تريسي دايسون

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