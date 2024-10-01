عودة رحلة مصر للطيران رقم MS701 إلى القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت وزارة الطيران المدني أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهة من القاهرة إلى عمان قد عادت مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي ب الأردن ؛ وقامت كل من فرق العلاقات العامة بكل من شركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى باستضافة ركاب الطائرة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم،

كان قد تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة. وذلك نظرًا لتصاعد الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا من وزارة الطيران المدني على طمأنة الرأي العام وسلامة المسافرين، اكدت أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعى ووفقا لأعلى معدلات السلامة ويشهد انتظامية في حركة التشغيل، كما أنه جار التنسيق مع دول الجوار في ضوء قيام كل من دولتى الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

وناشدت الوزارة جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى كل من بغداد واربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن.

مصر للطيران MS701 عمان الأردن إغلاق المجال الجوي مطار القاهرة سلامة المسافرين

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