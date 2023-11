عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا يكشف تفاصيل استشهادها

وكانت قد أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، استشهاد الفنانة إيناس السقا عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك قائلة:"استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة وإبراهيم إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

