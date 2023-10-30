عميدة ألسن عين شمس تعلن تعليمات عاجلة لهؤلاء الطلاب..تفاصيل

قالت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس، أنه يجب على طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية) وطلاب (نقل القيد) - وطلاب (القومسيون الطبي) مراجعة الكشف التالي اضغط هنا ومن لم يجد اسمه مدرج بالكشف عليه ضرورة التوجه إلى إدارة شئون التعليم والطلاب لاستكمال إجراءات قيدهم وإلا سيعتبر الطالب غير مقيد بالكليةوأكدت الدكتورة سلوى رشاد ، على ضرورة التوجه للإدارة في أسرع وقت خلال موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي (أكتوبر 2023).

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د.ناهد راحيل، مدرس الأدب العبري و منسق التدريب بالكلية، أن سوق العمل أصبح اليوم يشهد تطور كبير من حيث المتطلبات التعليمية وأيضًا الخبرات الشخصية للطلاب، خاصة خريجي كلية الألسن، و تحدثت عن مدى إمكانية شغلهم الكثير من الوظائف المتنوعة في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تعمل جامعة عين شمس بكامل طاقتها على إعداد خريج متميز يلبي احتياجات سوق العمل على التوزازى.

وأوضحت أن إدارة الجامعة تقوم بتنظيم الملتقى التوظيفي السنوي بحضور أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية والعالمية لتوفير أكبر فرص ممكنة من العمل للخريجين والتدريب للطلاب في سوق العمل، كذلك الوقوف على أحدث متطلبات الشركات وقطاع الأعمال، وتوفيرها لإعداد خريجين على المستوى المطلوب. headtopics.com

وخلال ورشة العمل تناولت د.

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