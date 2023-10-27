عميد طب أسوان: مستشفياتنا الجامعية تشهد طفرة غير مسبوقة

نظم قسم المسالك البولية بكلية طب جامعة أسوان ورشة عمل بعنوان “المنظار عن المنظار المرن”، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ، والدكتور إيهاب رفعت أستاذ المسالك البولية ووكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنيا.

محافظ أسوان: إجراءات رادعة حيال المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في أسوان المنظار المرنمن جانبه قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، إن الورشة العمل العلمية تغطي الجوانب المختلفة لحصوات الكلى طبياً وجراحياً وتعريف شباب الأطباء بكيفية"استخدام المنظار المرن، والحالب المرن لحصوات والتي تستهدف شباب الأطباء، وكافة المهتمين بالحصوات عند مرضي الكلي والمسالك حيث تقدم الورشة أحدث ما توصلت إليه عمليات منظار المرن لعلاج...

وأضاف عميد كلية الطب جامعة أسوان، أنه قام بالتدريب د. إيهاب رفعت وكيل كلية الطب جامعة المنيا ويأتي الهدف من إقامة تلك الفعاليات هو نقل، وتبادل الخبرات، والمعارف بين المتخصصين في ذات التخصص والعمل علي تدريب شباب الأطباء علي كل ما هو جديد في قسم المسالك البولية والعمل علي تعريفهم بالمنظار المرن. headtopics.com

وأشاد الدكتور شريف رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب جامعة المنيا بما وصلت إليه كلية الطب جامعة أسوان ومستشفيات الجامعة، ومدي أهمية هذه الورشة العلمية ودور المنظار المرن في العمليات الجراحية والذي يعد إضافة جديدة في تخصص المسالك البولية بالمستشفي الجامعي بأسوان.

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