عمومية اتحاد السباحة تؤكد تأيدها لقرارت الدولة

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة عضو الاتحاد العالمى لألعاب الماء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اجتماعها العادى عصر اليوم بقاعة اللجنة الأولمبية المصرية بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.ويحق لـ10 هيئات رياضية حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السباحة المصري وهم أندية: الأهلي والجزيرة الزهور الرياضي والمعادي وهليوبوليس والصيد بالدقي، والشمس الرياضي والزمالك وسموحة وسبورتنج.

كما قدم المهندس ياسر إدريس الشكر للجمعية العمومية للسباحة، مؤكدا أنها الشريك الأساسى فى النجاح الكبير والفترة الذهبية التى يعيشها الاتحاد من خلال تقديم أبطال وبطلات للمنتخبات الوطنية، بجانب مساندتها لمجلس الإدارة للعمل فى أجواء صحية نتج عنها تحقيق نتائج غير مسبوقة على منصات التتويج العالمية فى كرة الماء الشاطئية والغطس والسباحة القصيرة والطويلة والباليه المائى.

وأشار رئيس اتحاد السباحة إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد السباحة بمختلف طوائفها وقطاعاتها وكوادرها الإدارية والرياضية تقف فى خندق واحد مع الرئيس السيسى فى حربه الضروس ضد الإرهاب الأسود والمطامع الخارجية فى مقدرات الشعب المصرى وأرضه، متمنية أن يوفقه المولى عز وجل ويسدد خطاه لما فيه صالح وخير الوطن الغالى. headtopics.com

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد السباحة التصديق على مناقشة جميع نتائج وإنجازات المنتخبات الوطنية للسباحة والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال عام 2022/2023 ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل في المرحلة المقبلة وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 30 يونيو 2023 ومناقشة مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2023/ 2024وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته واعتماد تقرير مجلس الإدارة في تحديد رواتب ومكافأة المدير التنفيذي والمدير المالي.

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