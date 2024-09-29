عمر مرموش يحرز جائزة أفضل لاعب في مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هولشتاين

بجائزة أفضل لاعب في مباراة هولشتاين كيل التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-2، فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الألماني الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

ونشر موقع "هوسكورد" العالمى تقييمًا لعمر مرموش والذى حصل فيه على درجة 10/10، وهى واحدة من المرات النادرة التى يحصل فيها لاعب على التقييم بالعلامة الكاملة بعد أدائه المميز فى المباراة بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما.

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