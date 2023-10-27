عمر خيرت يحيي حفلتين بدار الأوبرا .. ديسمبر المقبل

حفلتين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومي 12 و 13 ديسمبر المقبل ، ومن المفترض أن يقدم فيها خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور.وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفترة الماضية، والحفل حضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به.

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخراً فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى اختتم فعالياتها رافعا شعار كامل العدد لحفل الختام بحضور أكثر من 20 ألف شخص، فيما تفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية.ومن المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى .

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