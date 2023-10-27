عمرو موسى: الفلسطينيون صامدون وأطالب بموقف عربي سريع في وجه العدوان الإسرائيلي

أكد عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أن الفلسطينيون صامدون، واسرائيل محمية وتتحدي كل القوانين، ونحو أمام غزو مسنود وليس أمام الفلسطينين إلا الصمود ودورنا معاونتهم والحديث مع السلطة الدولية لإيقاف الاجتياح البري للمحتل الإسرائيلي.

وأضاف أن كل الاحتمالات قائمة لتدخل أطراف أخرى في غزة، والدول الغربية والعظمى في يدها الحل ، ولا بد من مواقف عربية واضحة وصريحة.وذكر أن الأمن القومي المصري يتعرض لضغوط قوية، والموقف المصري والأردني واضح ويتطلب تضافر الجهود العربية، ولا بد من ترجمة ذلك لسياسة صامدة وسليمة.وأعتبر أن حل الدولتين "أصبحت كلمة تقال مجاناً"، ولا بد من رد فعل قوي، معربا عن أمله في دور الأمم المتحدة لتعلم الرأي العام العالمي بما يجري.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

عمرو موسى لـ'القاهرة الإخبارية' : الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجودعمرو موسى لـ القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجود | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عمرو موسى لـ'القاهرة الإخبارية' : الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجودعمرو موسى لـ القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجود | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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عمرو موسى: إسرائيل تتبع سياسة تفريغ الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين والعربقال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ الدول الغربية تحدثت بحديث منحاز في قمة القاهرة للسلام، حيث أكدت الحق في الدفاع الشرعي المتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕