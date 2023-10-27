عمرو موسى: التصعيد الإسرائيلي على غزة آثاره خطيرة.. والعرب في امتحان كبير

علق عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على التصعيد الحالي من إسرائيل على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد سيكون عامًا وشاملًا ومن المحتمل أن يطال العديد من مناطق الصراع بالشرق الأوسط.وقال"موسى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج"كل يوم" المذاع على فضائية"أون" مساء اليوم الجمعة، إن هذا التصعيد لن يمر دون رد فعل واحتجاجات كبيرة على المستوى الدولي.
وأكد على ضرورة فهم ما يجري من محاولات الاجتياح البري الذي قد يبدو الليلة، وهو تصعيد واضح للغاية وسيكون له آثاره الخطيرة جدا. وتابع"بما يؤكد الخرق الكامل، وهذا التصعيد على غزة كامل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في العالم أجمع، ونحن أمام أمور لا تحمد عقباها".ولفت إلى أن هناك مواقف عربية صحيحة وسليمة ونحن أمام امتحان كبير في مواجهة عدوان واضح، وموقف غربي يدعم الاحتلال علانية.
واستطرد"الدول العربية عليها موقف كبير في دعم القضية حتى تعرف إسرائيل أن الوضع ليس بالسهل، كل الاحتمالات قائمة لتدخل أطراف أخرى في غزة".وأردف"الدول الغربية والعظمى في يدها الحل، ولا بد من مواقف عربية واضحة وصريحة". موضحًا أن الأمن القومي المصري يتعرض لضغوط قوية، والموقف المصري والأردني واضح ويتطلب تضافر الجهود العربية ولا بد من ترجمة ذلك لسياسة صامدة وسليمة. headtopics.com
واعتبر أن حل الدولتين"أصبحت كلمة تقال مجانًا"، ولا بد من رد فعل قوي، معربا عن أمله في دور الأمم المتحدة لتعلم الرأي العام العالمي بما يجري.هل التدخل العسكري العربي الرد على الاجتياح البري لغزة؟ خبير إستراتيجي يُجيبعاجل| وسائل إعلام فلسطينية: طواقم الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائــيليةبث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي..
كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول} عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل -"انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام headtopics.com