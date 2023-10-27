عمرو موسى يحذر: التصعيد الإسرائيلي على غزة سيكون له آثار خطيرة.. والأمور لن تحمد عقباها

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on"، أنه يجب أن تشعر إسرائيل أن الأمر ليس سهلًا، وستواجه مواقف فلسطينية باسلة.وأضاف، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أن التصعيد الحالي ضد غزة سيكون عامًا وشاملًا ومن المحتمل أن يطال العديد من مناطق الصراع بالشرق الأوسط.

كما شدد على ضرورة فهم ما يجري من محاولات الاجتياح البري الذي قد يبدو الليلة، وهو تصعيد واضح للغاية وسيكون له آثارة الخطيرة جدا، بما يؤكد الخرق الكامل، وهذا التصعيد على غزة كامل فيزالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في العالم أجمع، ونحن أمام أمور لا تحمد عقباها.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

عمرو موسى يكتب عن حرب غزة: الابتسامة الغربية الفاتنة لم تعد تغري أحداعمرو موسى يكتب عن حرب غزة والصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين والقضية الفلسطينية اقرأ أكثر ⮕

عمرو موسى لـ'القاهرة الإخبارية' : الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجودعمرو موسى لـ القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجود | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عمرو موسى لـ'القاهرة الإخبارية' : الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجودعمرو موسى لـ القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجود | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

حزب الغد: القصف الإسرائيلى الغاشم على غزة انتهاكًا صارخا للقانون الدولىأدان المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، القصف الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهجمات الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال تعد انتهاكًا صارخا للقانون الدولى. اقرأ أكثر ⮕

أهالي غزة يستقبلون المساعدات والسلع الغذائية المقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلياستقبل أهالينا فى غزة، المساعدات والسلع الغذائية المقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي، في إطار التخفيف من حدة آثار العدوان الإسرائيلي على الأهالي في غزة. اقرأ أكثر ⮕

انهيار الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى في 11 عاماانخفض الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له في 11 عاما مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، وسط تكهنات متزايدة بأن الهجوم البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة قد يكون وشيك. اقرأ أكثر ⮕