عمرو أديب: قد نستيقظ على إزالة أحياء كاملة من قطاع غزة غدا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم سيستيقظ غدا على كارثة حقيقية، حيث قد نرى أحياء كاملة تم إزالتها من قطاع غزة، مع وجود الدبابات الإسرائيلية داخل القطاع.

وأشار أديب، خلال برنامج"الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، إلى أن أهالي غزة لن ينسوا ما تعرضوا له ليلة 27 أكتوبر، مضيفا:"كان عندنا أمل في الرأي العام، والضمير الدولي.. ولكن أمل ماتت، وفي هذه الظروف لازم ناخد بالنا من بلدنا ونفهم أن الظروف صعبة واستثنائية".

وأكد عمرو أديب، أن مصر لن تتخلى عن أرضها، وستظل سند لأهل غزة، وتعمل على دعمهم، معلقا: “ربنا معاهم ويكون في عونهم”.وقال"السيسي" في خبر عاجل ورد منذ قليل على فضائية"أون"،"أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة". headtopics.com

وأضاف"وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

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