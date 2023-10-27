عمرو موسى: لا بد من تضامن عربي سريع لدعم الشعب الفلسطيني

الأسبق، إن الفلسطينيون صامدون، وإسرائيل محمية وتتحدى كل القوانين ونحو أمام غزو مسنود وليس أمام الفلسطينين إلا الصمود ودورنا معاونتهم والحديث مع السلطة الدولية لإيقاف الاجتياح البري للمحتل الإسرائيلي.وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج"كل يوم"، المذاع على قناة"on"، أن مجلس الأمن مقيد وغير قادر على أداء مهامه، ولا بد من تضامن عربي وسريع لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وذكر أن هناك حالة هيجان لدى الشعب الفلسطيني ضد الإجراءات الإسرائيلية التي سيكون لها رد فعل قوي، مجيبا على سؤال خالد أبو بكر عن الموقف العربي، قائلا:"اسألوا الحكومات عن موقف العالم العربي من غزة فأنا هنا ادردش".

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