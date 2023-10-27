عمرو أديب: العالم يشاهد غزة بصمت.. ونحن نشاهدها بحزن وألم

كتب- حسن مرسي:قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم يشاهد غزة بصمت، مضيفًا: ونشاهدها نحن بحزن وألم وغزة اليوم ليست غزة الغد.وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء أمس الجمعة، أن ليلة 27 أكتوبر لن ينساها أحد، متابعا: من يسأل عن الاجتياح البري فهو أمر يفوق التصور، ولا نملك لأهالي غزة سوى الدعاء.وتابع: "لا نملك إلا الدعاء وطلب الرحمة لأهالينا في غزة، في البداية كنا بنشوف هيروشيما بالبطء..

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم، رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وعسقلان وأسدود ووسط الأراضي المحتلة، ردا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في غزة، وأفاد إعلام إسرائيلي، بإصابة مستوطن جراء سقوط صاروخين في منطقة زراعية شرق ريشون ليتسيون، بينما قال البيت الأبيض إنه لن يعلق على العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأمر متروك للجيش الإسرائيلي.

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