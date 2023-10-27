عمرو أديب: حركة مصر بتهز الدنيا.. والأيام الصعبة ما زالت قادمة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل تصريحات المسئولين الإسرائيليين تشير إلى أنهم يستهدفون القضاء على حركة حماس، مؤكدا أنه لا يوجد شخص في مصر من جيش أو شرطة أو القيادة السياسية يفكر في التفريط في سنتيمتر من أرض سيناء.وأضاف أديب، خلال برنامج"الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء الجمعة،"مصر واضحة وضوح الشمس في حفاظها على أرض سيناء، ولا تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية"، مؤكدا أن الإرادة المصرية قوية ويساندها جيش قوي.

وتابع،"اقفوا جنب بلدكم ومتشككش فيها.. يعني معقولة الجيش عمل الاصطفاف ده كله عشان فالآخر يضحي بسيناء، لازم كل مسئول مصري يحط جنبه مصحف"، لافتا إلى أن عقيدة المقاتل المصري قائمة على سيناء. واستطرد، “مصر دولة تقيلة، حركة مصر بتهز الدنيا، وإسرائيل مش عايزة تحاربك ولا إنت عايز تحاربها.. بس في استفزازات”، معتبرا أن الأيام الأصعب ما زالت قادمة.الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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