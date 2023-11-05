عمرو أديب يعلق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

غرد الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع (X)، تويتر سابقًا، قائلا: موضوع وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل قاتل مؤلم مقلق مرعب، ولو قلت إنه يوازي نصف انتصار بالنسبة لحماس لن أكون مبالغا. وأضاف أديب: "كلما مر الوقت كلما زادت المظاهرات المنددة بالدم والجريمة الوحشية فى العواصم المهمة كلما ضغطنا على أمريكا كلما كانت الخيبة والورطة الإسرائيلية أكبر وأقسى، ربك كبير ولتعش فلسطين".

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