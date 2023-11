عمرو الدردير يواسي جماهير الأهلي: فداك ألف أفريقيا

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: جماهير الأهلي تحتشد في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونزاحتشدت جماهير الأهلي في استاد القاهرة منذ ساعات لحضور مباراة الأهلي وصن داونز

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عمرو الدردير يكشف مفاجأة كولر لـ صن داونز اليومكشف الإعلامي عمرو الدردير عن مفاجأة كولر لصنداونز اليوم عبر حسابة بموقع فيسبوك. وكتب عمرو الدرديري : إمام عاشور مفاجأة كولر ل صنداونز غدا. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق قبل مواجهة صن داونز اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: جماهير الأهلي تزلزل استاد القاهرة بهتافات داعمة للفلسطينيين في مباراة صن داونزحرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة باستاد القاهرة الدولي على مساندة الشعب الفلسطيني

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: يوجيش سنجش في تصريحات خاصة لـ 'الفجر الرياضي': نحن لا نخاف من الأهلي لكن نحترمه.. وجاهزون لمباراة العودةتحدث يوجيش سنجش، المدير التنفيذي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن استعداد فريقه لمباراة الأهلي المصري اليوم، وسبب تعثر الأهلي الدائم في جنوب أفريقيا، وأخر إستعدادات الفريق لدوري أبطال أفريقيا.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الدردير معلقا على هزيمة الأهلي من صن داونز: كولر لم يقرأ المباراةعلق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على خروج الاهلي من دوري ابطال افريقيا . وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:هاردلك يا اهلي .. وكولر لم يقرأ المباراة جيدا. وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عماد النحاس في تصريحات خاصة لـ 'الفجر الرياضي': موسيماني كان يعلم خبايا صن داونز وسنعبر بجمهور الأهلي اليومتحدث عماد النحاس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استعداد الأهلي المصري اليوم، وسبب تعثر الأهلي الدائم في جنوب إفريقيا.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕