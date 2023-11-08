عمرو الحديدي: الأهلي بحاجة للتعاقد مع أحمد فتوح

وتابع الحديدي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار:"حال وجود فرصة للتعاقد مع فتوح، لا بد أن يذهب إليه الأهلي، لأن الفريق يحتاجه بشدة". وأضاف عمرو الحديدي:"لا بد من التعاقد مع ظهيرين في الناحية اليسرى للنادي الأهلي، ولا يوجد أفضل من أحمد فتوح ويحيى عطاالله لاعب الوداد المغربي ومحمد حمدي لاعب بيراميدز، من أجل تدعيم هذا المركز".

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MOBTADA: خاص.. الأهلي يجدد مفاوضاته مع أحمد فتوح بعد قرار الزمالكجدد نادي الأهلي تواصله مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، لبحث إمكانية الحصول على توقيعه في الفترة المقبلة، بعد أزمته الأخيرة مع الإدارة البيضاء وتحديدا قبل مواجهة زد الأخيرة بالدوري.

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MOBTADA: خاص.. الأهلي يجدد مفاوضاته مع فتوح بعد قرار الزمالكجدد نادي الأهلي تواصله مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، لبحث إمكانية الحصول على توقيعه في الفترة المقبلة، بعد أزمته الأخيرة مع الإدارة البيضاء وتحديدا قبل مواجهة زد الأخيرة بالدوري.

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ELBALADOFFİCİAL: فتوح يطلب 60 مليون خارج عقده للانضمام إلى الأهليأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج '+90'، أن النادي الأهلي تفاوض مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، من أجل الحصول على خدماته بالموسم المقبل.

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AKHBARELYOM: سيف زاهر يكشف مفاجأة مدوية عن انتقال أحمد فتوح للأهليكشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة مدوية بشأن تعاقد النادي الأهلي مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

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