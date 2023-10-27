عمرو أديب: الليلة هي الأصعب على فلسطين

وتابع عمرو أديب خلال برنامج"الحكاية" المذاع عبر قناة"إم بي سي مصر":"قد لا نجد غزة غدا ما يحدث الأن أمر صعب لا يمكن وصفه".

وأضاف عمرو أديب:"منذ بداية الأزمة نقول إن هذه الليلة أصعب ليلة ولكن يبدو أن ليلة 27 هي الأصعب على أرض الواقع.. لا نملك لهم إلا الدعاء".

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