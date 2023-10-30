عليه 260 ألف جنيه.. ضبط مستريح التوظيف في سوهاج

وذلك إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق من 3 أشخاص، بزعم مقدرته على توظيفهم وادعائه وجود علاقات تربطه بمسؤولي بعض الجهات الحكومية، وذلك على خلاف الحقيقة، ولم يفٍ بوعده، ولم يرد المبالغ المالية إلى أصحابها.

رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعي 14 ضحية| مدير أمن سوهاج يتابع واقعة المنزل المُنهار.. وجهود لاستخراج طفل تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو “السيد ب.م.م- 32 سنة، و2 أخرين يقيمون دائرة المركز”.

وتضمن البلاغ تضررهم من المدعو “محمد ج.م.م- 41 سنة- حاصل على دبلوم- ويقيم دائرة المركز- والمطلوب للتنفيذ عليه في 3 قضايا تبديد”، لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 260 ألف جنيهًا بزعم مقدرته على توظيفهم وادعائه وجود علاقات تربطه بمسؤولي بعض الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة، ولم يفٍ بوعده ولم يرد المبلغ المالي المستولى عليه. headtopics.com

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي.

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