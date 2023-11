على خطى الفيدرالي الأمريكي.. مصرفا قطر والإمارات المركزيان يثبتان الفائدة

و بحسب “سي ان بي سي عربية” بعد القرار، أعلن كل من مصرف قطر المركزي ومصرف الإمارات المركزي ‏عن قراراتهما بشأن السياسة النقدية.‏ قطرأبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية بواقع ‏‏5.75% على الإيداع ، و 6.25% على الإقراض ، و 6% لإعادة الشراء .‏

ويتماشى قرار المركزي القطري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي مع ‏قرار الفيدرالي الأميركي، الذي يتبع سياسات نقدية تشددية منذ الربع الأول من عام ‏‏2022 لكبح مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة. ‏

وتراجع معدل التضخم في قطر خلال شهر سبتمبر/ايلول الماضي لأدنى مستوى ‏منذ 30 شهراً عند 1.8%، في حين سجل عرض النقد الواسع ( م2) ارتفاعاً الى ‏مستوى 702 مليار ريال.‏ الإماراتهذا، وقد قرر أيضاً مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على ‏تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40‏‎%‎‏.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدةأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، اليوم الأربعاء، الأبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 5.25 و 5.50%قررمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء لحسم أسعار الفائدة، تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 و 5.50 %

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدةالفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدةالفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕