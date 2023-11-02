على خطى الفيدرالي الأمريكي.. مصرفا قطر والإمارات المركزيان يثبتان الفائدة

و بحسب “سي ان بي سي عربية” بعد القرار، أعلن كل من مصرف قطر المركزي ومصرف الإمارات المركزي عن قراراتهما بشأن السياسة النقدية. قطرأبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية بواقع 5.75% على الإيداع ، و 6.25% على الإقراض ، و 6% لإعادة الشراء .
ويتماشى قرار المركزي القطري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي مع قرار الفيدرالي الأميركي، الذي يتبع سياسات نقدية تشددية منذ الربع الأول من عام 2022 لكبح مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.
وتراجع معدل التضخم في قطر خلال شهر سبتمبر/ايلول الماضي لأدنى مستوى منذ 30 شهراً عند 1.8%، في حين سجل عرض النقد الواسع ( م2) ارتفاعاً الى مستوى 702 مليار ريال. الإماراتهذا، وقد قرر أيضاً مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
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