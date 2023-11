على أبو جريشة يبدأ المفاوضات مع خماسى الإسماعيلى لتجديد عقودهم

وينتهى عقود خماسى الإسماعيلى محمد فوزى، محمد مخلوف، عصام صبحى، محمد هاشم، محمد دسوقى مع الفريق بنهاية الموسم الحالى، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة الإسماعيلى. ووضع على أبو جريشة شرطين لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين، وهما التوقيع لمدة 3 مواسم مقبلة، والشرط الثانى هو التجديد مقابل لا يتخطى الـ 3 ملايين يورو فى الموسم خالص الضرائب.

ومن المتوقع أن يبدأ على أبو جريشة الجلوس مع اللاعبين كل لاعب على حد من أجل فتح باب التفاوض وإنهاء هذه الأمور قبل شهر يناير المقبل، بعدما منح إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى الضوء الأخضر لتجديد عقود الخماسى لحاجة الفريق لخدماتهم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: قرار مفاجئ من الزمالك بشأن تجديد عقدي فتوح وصبحيأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج +90 ، أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تواصل مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الفريق، لتجديد عقودهم.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الزمالك يضع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم تحت منظار التقييماستقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على عدم الدخول فى مفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع القلعة البيضاء

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أوسيمين يثير الجدل في نابولي بعد بقائه بنيجيريالم يعد فيكتور أوسيمين إلى إيطاليا حتى الآن، ويريد نابولي أن يبدأ لاعبه المرحلة المكثفة من أعماله التأهيلية الأسبوع المقبل، مع استمرار وضع المفاوضات حول عقده في الحسبان.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: فتوح يطلب الحصول على المستحقات المتأخرة ومقدم التعاقد للتجديد للزمالكطلب أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك الحصول على مستحقاته المتأخرة، عن الموسم الماضى، و كذلك مقدم التعاقد لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الأيام لجارية .

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أبو عبيدة يرد على مزاعم الإحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير إحدى الأسيرات ويؤكد: 'غزة ستكون مقبرة للعدو ووحلًا لجنودهم'عاجل | أبو عبيدة يرد على مزاعم الإحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير إحدى الأسيرات ويؤكد: غزة ستكون مقبرة للعدو ووحلًا لجنودهم ، بيان أبو عبيدة، تصريحات أبو عبيدة اليوم، حديث أبو عبيدة

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أستاذة أدب عبري: نتنياهو يستند إلى فتاوى إزهاق الأرواح والعنفعلقت ليلى أبو المجد أستاذ الدراسات التلمودية والأدب العبري بجامعة عين شمس على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕