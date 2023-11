على طريقة رضوى الشربيني.. وصفات طبيعية للتخلص من فراغات الشعر

وقدمت الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها “هي وبس” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”، وصفة طبيعية تستعملها بشكل دوري ساعدت على إنبات فراغات شعرها من الأمام.وتحتوي فصوص الثوم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لشعر صحي، تساعد على تحفيز الدورة الدموية وعلاج مشاكل الشعر مثل التساقط والضعف الذي يؤدي إلى ظهور الفراغات.

تخاريف.. طبيب يكشف عن أخطاء كارثية تقع فيها الأمهات ويعتقدون أنها صحيحة أسباب لن تتوقعها للسعات الكهرباء عند لمس الأشياء مكونات وصفة ملء فراغات مقدمة الشعر:تخلط فصوص الثوم المهروس مع الليمون وتوضع على فروة الرأس ويغطى الشعر بالبونيه البلاستيك أو يُلف بفوطة ساخنة، وفوقها كيس بلاستيك محكم الغلق على الشعر، وفي الصباح يغسل الشعر جيدًا بالشامبو.

