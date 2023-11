على بن تميم يرشح كتاب 'تاريخ عمارة القصور الإسلامية غرب البحر الأبيض المتوسط'

وقال الدكتور على بن تميم: ‏يقدم كتاب "تاريخ عمارة القصور الإسلامية في غرب البحر الأبيض المتوسط" الصادر عن جامعة أكسفورد في 382 صفحة، للقراء نظرةً عامة وحديثة على عمارة القصور الإسلامية في إسبانيا والمغرب والجزائر وتونس وجنوب إيطاليا. ويعرض جميع القصور الإسلامية المعروفة في المنطقة مثل الجعفرية وقصر الحمراء، على هيئة مخططات أرضية وأقسام وأوصاف منفردة.

‏يعد كتاب "تاريخ عمارة القصور الإسلامية في غرب البحر الأبيض المتوسط" الشامل، بما يحويه من مئات المخطوطات البالغة الدقة، مرجعاً معياريّاً للعمارة الإسلامية في الغرب. ويضم أبحاثاً آثاريّة جديدة أُميط اللثام عنها في العقد الماضي، وأجرى بعضها المؤلف ذاته، ورؤى جديدة عن النحو الذي تصمد به الأشكال المعمارية أو تتحول وتطرأ عليها تغيرات، فضلاً عن طريقة تحديد مواقع الأعمال المعمارية وموقفها من البيئة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: العريش.. أن تعشق الحياة على شاطئ المتوسط.. الرمال السوداء والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكى أهم ثرواتها.. سكانها خليط من البدو والحضر والوافدين من كل المحافظات.. والشاطئ والقلعة وسوق الخميس أبرز معالمهاتعد مدينة العريش بشمال سيناء، من أهم وأكبر مدن شبه جزيرة سيناء، والتى تقع على شاطئ البحر المتوسط بشمال سيناء

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تطوير ميناء العريش البحرى الرافد المهم فى تنمية سيناء.. فيديوتتواصل أعمال تنفيذ مراحل خطط تطوير ميناء العريش فى شمال سيناء لتحويله إلى واحد من أهم الموانئ على ساحل البحر المتوسط

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: وجوه وكتب وقضايا.. أحدث إصدارات بيت الحكمةصدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب وجوه وكتب وقضايا للكاتب علي عطا

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: حماس: مجزرة مخيم جباليا يتحمل مسؤوليتها كل الدول والحكومات والمنظمات الداعمة للاحتلالأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، القصف الدموي على مخيم جباليا للاجئين، الذي أسفر عن

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: البيت الأبيض: نشدد على إسرائيل ضرورة الحد من قتل المدنيين في غزةالبيت الأبيض نشدد على إسرائيل ضرورة الحد من قتل المدنيين في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: البيت الأبيض: نشدد على إسرائيل ضرورة الحد من قتل المدنيين في غزةالبيت الأبيض نشدد على إسرائيل ضرورة الحد من قتل المدنيين في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕