علا غانم تعلن عن رغبتها فى تبني طفلة من فلسطين .. تفاصيل

وقالت علا غانم ، انها قامت بالاستفسار عن إمكانية تبني طفلة استشهدت عائلتها من دولة فلسطين ، مؤكدة ان من الصعب ان تستوعب ان هناك طفل قد يموت بسبب عدم حصوله على لبن لاطعامه.

شاهد.. سر احتفاظ رشوان توفيق بديكور منزله منذ 24 عاما| صور المؤلف يكشف حقيقة تقديم الجزء الثاني من عائلة الحاج متوليl خاص وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، عن رغبتها في تبني طفلها من فلسطين .

وقالت هدير عبد الناصر : عندي استعداد كامل اني اخدها واتكفل بيها في بيتي من غير ما تتريقوا عليا لو في امكانيه ل ده انا مستعده ده انا اتمني اخدهم كلهم بس ازاي ده ممكن يحصل ؟ ازاي أقدر أوصلها. وكان أخراعمال الفنانة علا غانم هو فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داوود، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.. وهو الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم» الذي عرض عام 2005، وشارك في الكثير من الفنانين ، وهما: ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين. headtopics.com

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