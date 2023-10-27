علا الشافعى لـDMC: ضمير العالم مات منذ 8 أكتوبر.. ونأمل فى بعض الإنسانية

كشفت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن السيناريوهات المتوقعة فى غزة ستكون أكثر ترويعاً لو حدث اجتياحاً برياً للقطاع، إلا أننا نأمل أن تكون هناك هدنة لمراعاة القيم الإنسانية.وأشارت رئيس تحرير "اليوم السابع"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "DMC"، إلى أن ضمير العالم أعلن أنه مات منذ 8 أكتوبر بعدما حدث على أرض غزة، موضحة أننا نأمل أن يكون هناك ممرات آمنة وإدخال للوقود ويتحلى العالم ببعض الإنسانية.

وذكرت الكاتبة الصحفية علا الشافعى أن هناك جهود للوساطة المصرية لمحاولة أن يكون هناك هدنة ولو لساعات، ولكن فجأة أصبحت غزة بلا كهرباء أو اتصالات مع اجتياح برى وبحرى وجوى، مشددة على أننا أمام المشهد الأكثر رعبا، متساءلة: "هل أمريكا بجلالة قدرها بتحارب حماس وغزة وكتائب القسام؟".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

الرئاسة: السيسي تلقى 35 اتصالا من قادة وزعماء العالم منذ 7 أكتوبر حتى الآنتلقى ٣٥ اتصالا من قادة وزعماء دول حول العالم منذ ٧ أكتوبر، والمعنيين بالقضية الفلسطينية اقرأ أكثر ⮕

زعماء العالم يتواصلون مع الرئيس السيسي لبحث حل الأزمة في غزة (تسلسل زمني)تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالات هاتفية، من رؤساء وزعماء العالم، منذ اندلاع الأزمة الراهنة في قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، التي شنتها حركة حماس، على إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في غزةحذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية اليوم الخميس 26 أكتوبر، بأن 'لا مكان آمنا في غزة' بسبب التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القتلى الفرنسيين في إسرائيل إلى 35 منذ 7 أكتوبر الجاريارتفاع حصيلة القتلى الفرنسيين في إسرائيل إلى 35 منذ 7 أكتوبر الجاري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مش بس مصر.. دول تغير الساعة للتوقيت الشتوى.. أوروبا تنفذها منذ 40 عاماتلجأ بعض الدول في العالم، من بينها مصر وإسبانيا والبرازيل ، وآخرى إلى التوقيت الشتوى وتغيير الساعة. اقرأ أكثر ⮕

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تلقى 35 اتصالا من قادة وزعماء العالم منذ 7 أكتوبرقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى 35 اتصالا من قادة وزعماء حول العالم منذ 7 أكتوبر، مشددا على أن الدولة الم اقرأ أكثر ⮕