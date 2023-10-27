عكاشة: تظاهر الإسرائيليين أمام السفارة المصرية صفعة قوية للحكومة الإسرائيلية

وقال العميد خالد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لقناة"القاهرة الإخبارية"، إن هناك شعور بالخسارة الفادحة التي وقعت يوم السابع والثامن والتاسع من أكتوبر، الثلاثة أيام الأولى من عمر الجولة التصعيدية، وهناك ضغط على الحكومة من أجل تنفيذ عملية برية انتقامية.وأوضح أن السمعة السياسية للحكومة مهتزة بشدة، مما دفعها لمحاولة الاستعانة بشخصيات من المعارضة وتشكيل حكومة حرب مصغرة، ضم إليها شخصيات لتهدئة الرأي العام.

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خالد عكاشة: تظاهر الإسرائيليين أمام السفارة المصرية بتل أبيب صفعة مدوية لحكومة نتنياهوخالد عكاشة تظاهر الإسرائيليين أمام السفارة المصرية بتل أبيب صفعة مدوية لحكومة نتنياهو | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إعلام إسرائيلي: أسر الأسرى يطالبون بوساطة مصرية للإفراج عن أبنائهم في غزةأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن أسر الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل غزة يطالبون خلال تظاهراتهم أمام السفارة المصرية لدى تل أبيب، بوساطة مصرية لإعادة الأسرى المحتجزين في القطاع. اقرأ أكثر ⮕