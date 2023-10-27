عقدة انبي مستمره أمام الزمالك للمرة الخامسة على التوالي

أمام نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

وبذلك يفشل الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي للمرة الخامسة على التوالي حيث كان آخر فوز للأبيض في الدوري المصري يوم 26 أكتوبر موسم 2021 بنتيجة 2/0. ومنذ ذلك الحين لم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز حيث تقابلا 5 في مواجهات تعادلا في لقاءين وفاز إنبي في 3 مباريات كان آخرهم في لقاء أمس.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. headtopics.com

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.حادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

الليلة.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام إنبي بالدورييخوض فريق الزمالك، مواجهة صعبة، أمام فريق إنبي، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز . اقرأ أكثر ⮕

بقمصان سوداء جمهور الزمالك يهتف فى مباراة إنبى 'بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين'ارتدت مجموعة من جمهور فريق الزمالك، المتواجدة فى استاد المقاولون العرب لمؤازرة الفريق أمام إنبى، في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile، قمصان سوداء اقرأ أكثر ⮕

بطاقة صفراء وحيدة .. الزمالك يتعادل مع انبي 1 1 في الشوط الأولتعادل فريق الزمالك أمام انبي بهدف لكل بينهما في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبيأدرك أحمد سيد زيزو هدف التعادل لفريق الزمالك أمام انبي من ركلة الجزاء فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

'اهتفوا لشعب فلسطين'.. شوبير يُطالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبياهتفوا لشعب فلسطين شوبير ي طالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'نفديكي يا فلسطين'.. هتافات مدوية من جماهير الزمالك في مباراة إنبيحرصت جماهير نادي الزمالك، على توجيه هتافات لدعم القضية الفلسطينية، خلال مواجهة إنبي، والتي أقيمت مساء الجمعة على استاد المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري. اقرأ أكثر ⮕