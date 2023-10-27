عقدة الزمالك| إنبي يتفوق على أوسوريو تكتيكيًا.. و'حواش' قلب الطاولة

أحرز ثنائية انبي زياد كمال وأحمد أوفا فيما سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.

ومثل فريق انبي عقدة لنادي الزمالك حيث سبق له ان تفوق على الفارس الأبيض بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.وتفوق تامر مصطفي مدرب فريق انبي على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك تكتيكيا .

بدأ اللقاء بدقيقة حدادا أعقبه انطلاق صافرة البداية باستحواذ لاعبي الزمالك على الكرة وحصول أحمد سيد زيزو على رمية تماس.وسدد شيكابالا فى الدقيقة الرابعة تصطدم بجسم مدافع انبي وتتحول الي ضربة مرمي لتضيع فرصة محققة لفريق الزمالك للتقدم بهدف أول وسط مطالب من لاعبي الفارس الأبيض باحتساب ركلة جزاء بداعي اصطدام الكرة فى يد لاعب الفريق البترولي . headtopics.com

وفى الدقيقة 18 تصدي محمد عواد حارس الزمالك لانفراد رفيق كابو نجم فريق انبي وأبعدها إلي ضربة ركنية لتضيع فرصة هدف محقق الفريق البترولي.الأزمات تضرب الزمالك| استهزاء نجم"الأبيض" وقرار عاجل من أوسوريو.. والإطاحة بالمحترفين الأهلي على صفيح ساخن| الخطيب يحرج كولر.. رحيل المتمرد.. وصنداونز يعلن موعد مواجهة"الأحمر" هدفا الزمالك وانبي أحرز زياد كمال هدف فريق انبي الأول فى شباك محمد عواد في الدقيقة 22 من تسديدة قوية سكنت الشباك.

واحتسب محمد عادل حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح احمد سيد زيزو نجم الزمالك فى الدقيقة 28 بعد اصطدام زياد كمال لاعب انبي بقدم نجم الفارس الأبيض داخل منطقة الجزاء.وسدد شيكابالا نجم الزمالك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار حارس انبي في الدقيقة 36. headtopics.com

وأشهر محمد عادل حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد محمد حمدى لاعب انبي بعد ارتكابه خطأ ضد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في الدقيقة 45. ونجح محمد عواد حارس مرمي الزمالك في ابعاد احدى الكرات الخطيرة من امام مهاجم انبي في الدقيقة 48 الي رمية تماس.

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