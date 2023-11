عقب الهجوم البري.. نجوم الفن يرفعون شارة الحداد ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لنصرة غزة

وتستمر الفنانة روجينا في دعم اهل غزة، وذلك مشاركتها بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقا قالت فيه:"أبلغوا العالم بأن هناك بقعة على هذه الأرض تباد بعدما سلبت حريتها... خسرنا سبل التواصل معهم وهم الآن على تواصل مع رب السماء لن يناموا الليلة... ولن ننام نحن أيضا.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم البري على غزةأعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل بدء الهجوم البري على قطاع غزة اليوم الثلاثاء 31 أكتوب

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: بعد بدء الهجوم البري.. الجيش الإسرائيلي: سنحارب بكل مكان في غزةأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ،اليوم الثلاثاء، بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: كيف تفاعل نجوم الفن مع بيان أنجلينا جولي لإدانة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟كيف تفاعل نجوم الفن مع بيان أنجلينا جولي لإدانة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: كتائب القسام: نفذنا كمينًا لجنود إسرائيليين في بيت حانون شمال قطاع غزةقالت قناة العربية الأخبارية، إن كتائب القسام تقول إنها نفذت كميناً لجنود إسرائيليين في بيت حانون شمال قطاع غزة، ذلك بالتزامن مع بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة'.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة تشجع الكيان الصهيوني لتنفيذ الهجوم البريخبير علاقات دولية: الولايات المتحدة تشجع الكيان الصهيونى لتنفيذ الهجوم البرى خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة تشجع الكيان الصهيونى لتنفيذ الهجوم البرى

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: المقاومة تطلق رشقة صاروخية جديدة تجاه النقب وبئر السبعقالت قناة العربية الإخبارية بإطلاق رشقة صاروخية جديدة تجاه النقب وبئر السبع، وذلك بالتزامن مع بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕