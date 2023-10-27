عضو بحقوق الإنسان يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

أشاد محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري"عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة الإنسانية في غزة والذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، حيث طالب القرار بـ"هدنة إنسانية" في غزة، وذلك بعد فشل التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.

وفي ذلك السياق، أوضح ممدوح أنه على الرغم من أن القرار ليس ملزم إلا أنه يكتسب زخم دولي في نفس التوقيت التي وسعت فيه إسرائيل عملياتها من خلال الاجتياح البري في قطاع غزة والانقطاع الكامل للاتصال والإنترنت وهو الأمر الذي يعكس رد الفعل الدولي عن تلك الإنتهاكات حيث صوتت 120 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف تلك الاعتداءات وترويع الآمنيين داخل قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن القرار يدعو إلى"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". headtopics.com

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