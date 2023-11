عضو اتحاد الكرة السابق يهاجم إدارة الأهلي ويطالب بالتحقيق بعد مباراة صن داونز

وتساءل عبدالغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور:"أين المسؤول عن التعاقدات في الأهلي بعد الصفقات الأجنبية التي فشلت داخل الأهلي؟".الأكثر قراءةأهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك

جريدة الفجر: خاص لـ 'الفجر الرياضي'.. رد فعل جمهور الأهلي بعد الخسارة أمام صن داونزتلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضربة موجعة مساء الليلة، وذلك بعد توديع بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عقب التعادل في مباراة اليوم دون أهداف.

BALADTV: موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري بعد توديع الدوري الإفريقييترقب عشاق الكرة المصرية موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل السلبي مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة الدو

جريدة الفجر: لاعب الأهلي السابق في حوار مع 'الفجر الرياضي': فرقة صنداونز تقيلة جدًا.. ولا يوجد أمامنا سوى الفوز اليومصرح سعيد عبد العزيز لاعب الأهلي السابق، عن نقاط القوة والضعف لدى الأهلي في مباراة اليوم أمام نظيره صن داونز، وعن تأهل الفريق للنهائي.

ALBAWABANEWS: ماذا قال خالد بيبو للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز؟طلب خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي من لاعبي الفريق ضرورة التركيز في مباراة صن داونز، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية بدوري السوبر الافريقي.

YOUM7: مران الأهلى.. محاضرة بالفيديو استعدادا لصن داونز.. والسولية يواصل التأهيلعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادى الاهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبيه للحديث عن خطة مباراة صن داونز المقرر لها غدا .

SHOROUK_NEWS: العقدة مستمرة.. الأهلي يودع الدوري الأفريقي أمام صن داونزودع الأهلي مسابقة الدوري الأفريقي بعد تعادله بدون أهداف أمام مضيفه صن داونز

