عضو مجلس النواب: الدولة لم تدخر جهدا لضمان وصول المساعدات إلى غزة

وأضافت «الكاتب» في بيان، أن الدولة المصرية نجحت في تكثيف اتصالاتها مع الأشقاء والدول الصديقة من أجل فتح معبر رفح واستقبال الحرجى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين ومعالجتهم رغم التعنت الإسرائيلي في ذلك الأمر، ولكن الرئيس السيسي دائما ما يضرب أروع الامثلة في الوقوف بجانب الأشقاء ودعم القضية الفلسطينية بالفعل والقول .

استقبال الجرحى والمصابينوأوضحت أن فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين بداية انفراج لهذه الأزمة، ومن المؤكد أن جهود الدولة المصرية مستمرة من أجل القضية الفلسطينية وحصول الفلسطينين على حقوقهم وإقامة دولة مستقلة بهم وعاصمتها القدس الشرقية .

وأشادت عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالدور المحوري الذي تلعبة الدولة المصرية بخصوص القضية الفلسطينية وفتح الممرات الإنسانية لتوصيل المساعدات العلاجية والطبية والغذائية للأشقاء في قطاع غزة منذ بداية الأزمة، مؤكدة بأن الدولة المصرية مؤثرة في المنطقة وتقوم بدورها الراسخ والجوهري من خلال تكثيف الاتصالات على كافة الجوانب قائلا:« السيسي زعيم حقيقي ويتعامل مع بحكمة الزعماءمع كافة القضايا وخاصة القضية الفلسطينية، ويجب على المصريون الوقوف بجانب قيادتهم في ظل التطورات التي تحيط...

