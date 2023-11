عضو مجلس حقوق الإنسان: نحن بحاجة لخارطة طريق لما بعد أحداث غزة

وأضاف «شيحه»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن «ما يحدث في غزة ضربة قاتلة لمنظومة حقوق الإنسان، ومنظومة العدالة بوجه عام»، مؤكداً أهمية فتح مصر معبر، ومدى المهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون»، مشيراً إلى أنه على الجانب الآخر، تعمل مراكز الأبحاث في أمريكا وإسرائيل وأوروبا على سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة، لذلك «يجب علينا أن نكون فاعلين بشكل جدي، ويكون لدينا خارطة لما...

