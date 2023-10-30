عضو بالنواب يطالب الدولة بدعم صناعة المواد الخام لتشجيع المنتج المحلي

وشدد النائب عصام دياب علي أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المواد الخام من أجل النهوض بالمنتج المصري ، مشيرا إلي امتلاك مصر ثروة حقيقية من المواد الخام المستخدمة في أغلب الصناعات المحلية.

أضاف دياب إن المادة الخام تمثل عصب الصناعات على مستوى العالم، ومن ثم اتجاه مصر لسياسة تصنيع المادة الخام بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها فى صورة منتجات، تعد خطوة على الطريق الصحيح لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل والعملة الصعبة والنهوض بالقطاع لوضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية.

و يرى النائب عصام دياب أن الفرصة سانحة أمام المنتج المحلي للمنافسة بقوة، لافتا الي أهمية أن يعمل الجميع علي تطوير الجودة و أن يقدم سعر تنافسي. وأشار دياب الي أن هذا يتطلب بالأساس إصلاح منظومة الصناعة بشكل سليم، فالمستهلك فقد ثقته فى المنتج المحلى فى السابق بسبب الجودة المنخفضة، وهذا لن يتغير إلا من خلال الإصلاح الاقتصادى الكامل لقطاع الصناعة.ودعي إلي إعادة هيكلة هيئة المواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتدريب العاملين في المؤسسات الثلاثة باعتبار ذلك بداية الطريق لكى يستعيد المنتج المحلى هيبته ويكسب ثقة المستهلك من جديد. headtopics.com

عضو بالنواب: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يشجع الإنتاج المحليمشروع قانون جديد يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر ودعم المصدرين المصريين اقرأ أكثر ⮕

التحالف الوطني: طورنا أولويات المساعدات لغزة والمستلزمات الطبية في المقدمةقال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يستجيب لدعوات القيادة السياسية بدعم أهالي غزة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ترسم ملحمة إنسانية.. اقرأ أكثر ⮕

«حقوق إنسان النواب»: ضرورة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزةقالت نانسي نعيم عضو حقوق الإنسان بالنواب أن هناك لقاء يُعقد اليوم بحضور المؤسسات الحقوقية المختلفة للخروج بوثيقة حول جرائم الاحتلال ترسل للبرلمان الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕

محمد البهي: التوسع في صناعات التجميع سيجلب الكثير من الصناعات المُغذيةأوضح المهندس محمد البهي، الخبير الصناعي، أبرز جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة لتنويع المكون المحلي. اقرأ أكثر ⮕

رئيس «الصناعات الهندسية»: المبادرات الرئاسية عمقت المنتج المحليقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة المصرية واجهت ضغوطا اقتصادية عديدة، ناتجة عن أزمات عالمية، وذلك لأن أغلب المواد الخام مستوردة من الخارج. اقرأ أكثر ⮕

اقتصادية قناة السويس: تعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ على 60 مشروعاوتقدم من خلالها مفهوم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية خاصة في منطقة السخنة الصناعية المتك اقرأ أكثر ⮕