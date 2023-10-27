عضو حقوق الإنسان يشيد بإعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة الإنسانية في غزة

أشاد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لـ حقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري"عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" بإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة الإنسانية في غزة والذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، حيث طالب القرار بـ"هدنة إنسانية" في غزة، وذلك بعد فشل التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.

الرئيس السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين غزة تعيش الليلة الأصعب..

أخر الأوضاع في غزةوأشار ممدوح إلى خطورة الوضع في غزة، حيث وصفه بالكارثي على حد تعبيره منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وأوضح إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في وضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق، وفك ذلك الحصار المحكم على قطاع غزة أمر بالغ الأهمية لوقف التداعيات الهائلة التي تزداد بشكل يومي وضحيتها هم الأطفال والنساء والمدنيين، ودعا ممدوح إلى ضرورة التكاتف الدولي والعربي لإيقاف تلك المجزرة التي لن تجلب ربح لأي طرف من الأطراف سوى الدمار كما حث المجتمع الدولي على عدم غض... headtopics.com

الجدير بالذكر أن القرار يدعو إلى"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية".

اقرأ أكثر:

ElBaladOfficial »

عضو بحقوق الإنسان يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزةأشاد محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة الإنسانية في غزة والذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، حيث طالب القرار بـ هدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد فشل التوصل إلى توافق بشأن الأزمة. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: شعبنا ليس يتيما.. وأشكر المجموعة العربية الموحدةقال رياض منصور مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة، أنه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعتماد مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف فى غزة، ووقف العدوان فورًا، لا بدء ا اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزةإسرائيل نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من حماس بعد قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزةأول تعليق من حماس بعد قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزةإسرائيل نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة في غزةأكد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلي كوهين، اليوم الجمعة رفض تل أبيب لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بفرض هدنة إنسانية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕