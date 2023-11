عضو شعبة الذهب يتوقع تمديد مبادرة دخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر

وأشاد سامح عبد الحكيم لـ"اليوم السابع"، بقرار البنك المركزي الذي سمح بتوريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما بدلا من أسبوع فقط، الأمر الذي يساهم بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المصري من المشغولات، كما أشاد بالدور الكبير لوزارة التموين في التسهيل على المصانع المصدرةوأضاف "عبد الحكيم"، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع، وكذلك الحصول على المصنعية...

